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Царьград

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Сергей Мозякин оставил пост директора по развитию "Металлурга"

Сергей Мозякин оставил пост директора по развитию "Металлурга"

Олимпийский чемпион Сергей Мозякин покинул пост директора по развитию магнитогорского "Металлурга". В его обязанности входила работа с тренерами и отслеживание перспективных игроков.

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