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Больше 200 тысяч сербов-патриотов пришли проститься с генералом Младичем под злобный вой либералов

Больше 200 тысяч сербов-патриотов пришли проститься с генералом Младичем под злобный вой либералов

Небольшое Топчидерское кладбище в центре Белграда давно не видело такого наплыва посетителей: проститься с героем сербского народа пришли и приехали из Сербии, Республики Сербской и Черногории.

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