Премьер Израиля Нетаньяху назвал бредом вину в нарушении международного права

Армия обороны Израиля не нарушала нормы международного права при бомбардировках сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал гибель мирных жителей сопутствующим ущербом при уничтожении террористов, сообщила газета The Hill.
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