В кировском Парке Победы прозвучат песни военных лет

Исполнить их приедет ВИА «Премьер» из посёлка Костино. В четверг, 9 мая, в кировском Парке Победы будет организована праздничная концертная программа «Великий май, победный май», подготовленная коллективами художественной самодеятельности Центра культуры и спорта посёлка Костино, что в Октябрьском районе города.