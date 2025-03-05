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Штрудель из лаваша с творогом и яблоками

Штрудель из лаваша с творогом и яблоками

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Лаваш - прекрасная палочка-выручалочка, из него можно приготовить много интересных блюд: рулеты, конвертики, лазанью, шаурму и т.

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