Как классику "Любовь и голуби" пpеврaщают в объект наcмешек

Фото из интернета. Я думал, что наше телевидение уже на дне, но тут вдруг снизу постучали. В сеть попал небольшой отрывок новогоднего "произведения" – из пародии на фильм "Любовь и голуби" в новогоднем проекте "Небриллиантовая рука", в котором Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны.