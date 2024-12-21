Фото из интернета. Я думал, что наше телевидение уже на дне, но тут вдруг снизу постучали. В сеть попал небольшой отрывок новогоднего "произведения" – из пародии на фильм "Любовь и голуби" в новогоднем проекте "Небриллиантовая рука", в котором Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны.
Как классику "Любовь и голуби" пpеврaщают в объект наcмешек
Комментарии
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Светлана Петрова
Это на каком канале собирались показывать? Чей заказ? 5 колонна в действии. Нисколько не смешно, а противно даже. Явно западный намек на их ценности. Надо убрать и выкинуть, еще и наказать тех, кто такое делает
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12 час.
Алекс Сэм
Сами что-либо путное делать разучились, вот и пытаются подняться на настоящих вещах. Но это бред
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23 мин.
ТТ
Татьяна Татьяна
И не удивительно. По последним данным... когнитивные способности общества резко снизились...
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9 мин.
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