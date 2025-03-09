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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китайский ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил рейтинг “Для взрослых” от ESRB П...

Китайский ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил рейтинг “Для взрослых” от ESRB П...

Китайский ролевой экшен Wuchang: Fallen Feathers получил рейтинг “Для взрослых” от ESRBПредстоящая ролевая игра Wuchang: Fallen Feathers получила официальный рейтинг M (Mature 17+) от ESRB, что подтверждает ее темы и боевые элементы.

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