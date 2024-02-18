Промышленный дизайн: Где в старину крыли дома соломой и почему считали такие крыши лучшими

Солома издавна считалась самым дешевым и доступным материалом для кровли, поэтому во многих европейских странах с самых древних времен крыши для домов и сельскохозяйственных построек делали из этого материала.
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