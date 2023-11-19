"Мальчик, водочки нам принеси!": Украинский пилот повторил для русских "Брата"

Украинские СМИ очень тяжело восприняли информацию о том, что офицер ВСУ перешёл на сторону России. Пока подробностей нет, но Алексей Воевода, который первый сообщил информацию, рассказал удивительные детали операции.
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