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Турецкие силовики обнаружили тело русской женщины, пропавшей неделю назад

Турецкие силовики обнаружили тело русской женщины, пропавшей неделю назад

Сейчас следователи назначили экспертизу для установления точных причин её смерти.В Турции местные правоохранители смогли найти тело пропавшей 8 октября женщины из России.

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