Чудеса Калужской иконы и день Мамонта: что важно сделать 15 сентября

Двойной праздник 15 сентября: почему нельзя тратить деньги и обижать скот.Во вторник, 15 сентября 2026 года, православные верующие отмечают сразу два значимых церковных события — день памяти мученика Маманта Кесарийского вместе с его родителями Феодотом и Руфиной, а также чествование чудотворной Калужской иконы Божией Матери.