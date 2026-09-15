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Царьград

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Чудеса Калужской иконы и день Мамонта: что важно сделать 15 сентября

Чудеса Калужской иконы и день Мамонта: что важно сделать 15 сентября

Двойной праздник 15 сентября: почему нельзя тратить деньги и обижать скот.Во вторник, 15 сентября 2026 года, православные верующие отмечают сразу два значимых церковных события — день памяти мученика Маманта Кесарийского вместе с его родителями Феодотом и Руфиной, а также чествование чудотворной Калужской иконы Божией Матери.

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