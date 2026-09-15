Чудеса Калужской иконы и день Мамонта: что важно сделать 15 сентября

Двойной праздник 15 сентября: почему нельзя тратить деньги и обижать скот.Во вторник, 15 сентября 2026 года, православные верующие отмечают сразу два значимых церковных события — день памяти мученика Маманта Кесарийского вместе с его родителями Феодотом и Руфиной, а также чествование чудотворной Калужской иконы Божией Матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мария Захарова от...
- Военный переворот...
- ЮГ Михаил Мурашко от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым