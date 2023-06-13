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Захарова назвала киевские власти группой клоунов под эгидой НАТО, терроризирующей мир

Захарова назвала киевские власти группой клоунов под эгидой НАТО, терроризирующей мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что мир якобы станет опаснее, если Россия победит на Украине.

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