Для борьбы с мошенниками кабмин запретил звонить через интернет на телефон

Правительство России запретило звонки через интернет на телефоны для борьбы с мошенничеством. Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, исключает IP-телефонию из списка лицензий на услуги связи, пишет «Парламентская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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