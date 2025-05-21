Преступное три идет под суд в Иркутске за мошенничество с землей

Фигуранты уголовного дела — двое мужчин и женщина. По версии следователей, в 2024 году один из них — 58-летний иркутянин — решил незаконно приобрести право на 2 земельных участка и дом, которыми владела женщина.
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