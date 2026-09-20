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Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ

Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности после ударов ВС РФ

Украина фактически потеряла сталелитейную отрасль после российских ударов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли .

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