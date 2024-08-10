ТАСС: следовали начали искать активы арестованных генералов Минобороны Следователи ищут активы генералов Минобороны, арестованных по делам о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии