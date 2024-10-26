Развозные фургоны с пробегом теряют популярность

Сентябрь 2024 года оказался не слишком удачным месяцем в плане продаж легкой коммерческой техники с пробегом – по сравнению с показателем прошлого года количество перерегистраций таких машин сократилось на 17%, с 43 820 единиц до всего 36 228 единиц.