Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Один из самых разыскиваемых преступников России Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, оказался миллионером: он владеет недвижимостью на 70 миллионов рублей.