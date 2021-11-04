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Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером

Один из самых разыскиваемых преступников России Юрий Чекин, обвиняемый в заказном убийстве в 2000 году прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина, оказался миллионером: он владеет недвижимостью на 70 миллионов рублей.

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