Василь Вакаров: волосы шевелятся от призывов украинской пропаганды

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США© AP Photo / Jose Luis Magana Вторжение ВСУ в Курскую область киевский режим сопровождает громкой пиар-акцией, украинцам пытаются внушают мысль "о скорой победе" и для этого зовут на войну, отметил политолог Василь Вакаров.