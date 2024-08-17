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Василь Вакаров: волосы шевелятся от призывов украинской пропаганды

Василь Вакаров: волосы шевелятся от призывов украинской пропаганды

Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США© AP Photo / Jose Luis Magana Вторжение ВСУ в Курскую область киевский режим сопровождает громкой пиар-акцией, украинцам пытаются внушают мысль "о скорой победе" и для этого зовут на войну, отметил политолог Василь Вакаров.

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Комментарии
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А Кудасов
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