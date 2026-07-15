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«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта

«Триста тонн в месяц»: наземные роботы как рабочая лошадь фронта

За год одна из бригад ВСУ нарастила перевозку грузов наземными роботами с 30 тонн в месяц до 300. За первое полугодие 2026 года Украина, по данным профильных изданий, законтрактовала около 25 000 наземных роботизированных комплексов, вдвое.

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