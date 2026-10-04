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Царьград

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Прокуратура Владимира начала проверку из-за пожара на Производственной

Прокуратура Владимира начала проверку из-за пожара на Производственной

Заместитель прокурора Владимира Яна Титова выехала на место тления отходов у дома № 28 по улице Производственной, где возгорание уже локализовано силами МЧС, Центра управления городскими дорогами и ВладимирВодоканала.

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