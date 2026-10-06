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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Большой Ялте зовут на сбор оливок: что в программе

В Большой Ялте зовут на сбор оливок: что в программе

10 октября в Винном парке WINEPARK в Большой Ялте состоится праздник сбора оливок. Гости будут не только собирать урожай прямо с деревьев, но и слушать музыку и танцевать.

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