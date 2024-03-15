Историк Перинчек считает, что Макрон своими словами подтвердил проигрыш Украины

МОСКВА, 15 марта, ФедералПресс. Французский президент Эммануэль Макрон, заявивший накануне о желании не допустить победы России, дал понять всему миру о фактическом проигрыше конфликта киевским режимом, заявил турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.