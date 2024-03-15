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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Историк Перинчек считает, что Макрон своими словами подтвердил проигрыш Украины

Историк Перинчек считает, что Макрон своими словами подтвердил проигрыш Украины

МОСКВА, 15 марта, ФедералПресс. Французский президент Эммануэль Макрон, заявивший накануне о желании не допустить победы России, дал понять всему миру о фактическом проигрыше конфликта киевским режимом, заявил турецкий историк, профессор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.

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