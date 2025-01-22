Только три теннисистки проигрывали меньше геймов на пути в 1/2 Australian Open, чем Швентек в 2025-м

С тех пор, как на Australian Open в сетке стали играть 128 человек, только три теннисистки проигрывали меньше: ● Штеффи Граф в 1989-м – 13 геймов; ● Моника Селеш в 1991-м – 12 геймов; ● Мария Шарапова в 2013-м – 9 геймов.