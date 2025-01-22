НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeniy LeV
    Прямо на корте? 😀Медведев – болель...
  • Вера Роднова
    Губерниева идиота давно надо было выгнать с комментаторов          большой рост не значит,что умный.Дмитрий Губерниев...
  • Mikhail Stepanov
    Обезьяну зарядили борщом?Свитолина о том, ...

Только три теннисистки проигрывали меньше геймов на пути в 1/2 Australian Open, чем Швентек в 2025-м

Только три теннисистки проигрывали меньше геймов на пути в 1/2 Australian Open, чем Швентек в 2025-м

С тех пор, как на Australian Open в сетке стали играть 128 человек, только три теннисистки проигрывали меньше: ● Штеффи Граф в 1989-м – 13 геймов; ● Моника Селеш в 1991-м – 12 геймов; ● Мария Шарапова в 2013-м – 9 геймов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх