Пехота ВСУ "разминирует" минные поля для тяжёлой техники.По мнению члена администрации Запорожской области, главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Киев целенаправленно бросает пехоту на минные поля.
Пехота ВСУ "разминирует" минные поля для тяжёлой техники.По мнению члена администрации Запорожской области, главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Киев целенаправленно бросает пехоту на минные поля.
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