Царьград

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Киев бросает боевиков ВСУ на минные поля: Рогов назвал цель "мясорубки"

Киев бросает боевиков ВСУ на минные поля: Рогов назвал цель "мясорубки"

Пехота ВСУ "разминирует" минные поля для тяжёлой техники.По мнению члена администрации Запорожской области, главы запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, Киев целенаправленно бросает пехоту на минные поля.

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