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Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов оценили российские ИИ-решения для науки и образования на форуме «Цифровые дни Иннополиса»

Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов оценили российские ИИ-решения для науки и образования на форуме «Цифровые дни Иннополиса»

На форуме «Цифровые дни Иннополиса» заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов оценили пилотные проекты в сфере искусственного интеллекта в образовании и науке.

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