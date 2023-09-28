Вчера мы опубликовали отрывки письма Андрея Фёдоровича Дунаева к президенту Джозефу Байдену. Андрей Дунаев имеет право по старшинству и заслугам перед Родиной обращаться на "ты" к президенту США, но честь русского офицера обязывает быть вежливым, даже если оппонентом выступает непорядочный потомок европейских авантюристов, ведущий мир к третьей мировой войне.
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