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Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Армения долгие годы ничего не требовала с России за использование Южно-Кавказской железной дороги, которая находится в концессионном управлении ЮКЖД, дочерней структуры РЖД, но если стороны не урегулируют вопрос дружественным путем, ситуация изменится.

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