Число держателей «Пушкинской карты» в Красноярском крае выросло почти вдвое

В Красноярском крае по программе «Пушкинская карта» с начала и по середину декабря 2023 года держатели «Пушкинской карты» приобрели 232 646 билетов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве культуры региона.