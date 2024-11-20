Макрон после разрешения ВСУ бить вглубь России обратился с призывом к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием вглубь РФ призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.
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