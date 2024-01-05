Камартдинов поздравил ветерана ВОВ со 104-м днем рождения

Ветеран Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин из Буинска отметил свой 104-й день рождения. Также его поздравил глава района Ранисом Камартдиновым, который вручил ему букет цветов и большой продуктовый набор.
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