«Да-да, вы не ослышались!» Власти помогут россиянам покупать жилье

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил россиянам радостную новость. Парламентарий рассказал, что в России ведется работа над созданием системы долгосрочных сбережений для приобретения жилья.
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