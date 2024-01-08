Американского журналиста Али смутила госпитализация шефа Пентагона Остина

Репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задал вопрос в социальной сети X, какого рода операцию могли проводить главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойду Остину, что это потребовалось скрыть от Белого дома.
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