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Американского журналиста Али смутила госпитализация шефа Пентагона Остина

Американского журналиста Али смутила госпитализация шефа Пентагона Остина

Репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али задал вопрос в социальной сети X, какого рода операцию могли проводить главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки Ллойду Остину, что это потребовалось скрыть от Белого дома.

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