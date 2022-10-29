Результаты Skate Canada на Гран-при по фигурному катанию 28 октября 2022 года

С 28 по 30 октября в канадской Миссисоге пройдет второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Результаты первого дня на Skate Canada 28 октября 21:00 — женщины, короткая программа Маделин Скизас (Канада) – 67,90 Габриэль Дэйлман (Канада) – 66,65 Ава Марие Циглер (США) – 66,49 Ю Ен (Южная Корея) – 65,10 Старр Эндрюс (США) – 64,69 Ринка Ватанабе (Япония) – 62,78 Нина Петрыкина (Эстония) – 61,68 Рика Кихира (Япония) – 59,27 Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 55,62 Линдси Торнгрен (США) – 55,16 Элишка Бржезинова (Чехия) – 55,14 Юхана Юкой (Япония) – 54,87 22:50 — ритм-танец, танцы на льду Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,23 Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,30 Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,13 Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 75,94 Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 74,59 Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 70,85 Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония) – 68,88 Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 67,68 Молли Сезанек – Егор Егоров (США) – 61,40 Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 58,03 29 октября 01:45 — пары, короткая программа Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,39 Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 67,39 Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 66,66 Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 60,82 Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 55,70 Елизавета Жук – Мартин Бидар (Чехия) – 52,84 Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия) – 51,49 Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 50,84 03:10 — мужчины, короткая программа Као Миура (Япония) – 94,06 Шома Уно (Япония) – 89,98 Маттео Риццо (Италия) – 81,18 Киган Мессинг (Канада) – 79,69 Камден Пулкинен (США) – 75,07 Конрад Орзел (Канада) – 69,69 Денис Васильев (Латвия) – 69,01 Лукас Бричги (Швейцария) – 64,35 Джимми Ма (США) – 61,73 Александр Селевко (Эстония) – 60,37 Стивен Гоголев (Канада) – 57,94 Общие результаты Гран-при по фигурному катанию 2022.