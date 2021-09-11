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Миссия невыполнима: как безопасно кататься на электросамокатах осенью

Электросамокаты к радости одних и к ужасу других прочно обосновались в Петербурге. Несмотря на количество несчастных случаев, которые происходят с самокатчиками, всегда находятся те, кто не прочь прокатиться с ветерком по дорогам и тротуарам.

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