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Петербургский дневник

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В Госдуме заявили, что мирный план Трампа может быть неожиданным для Запада

В Госдуме заявили, что мирный план Трампа может быть неожиданным для Запада

Он может призвать Киев пойти на уступки Депутат Государственной думы от Крыма Юрий Нестеренко выразил предположение, что мирный план президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может содержать неожиданные, в том числе для западного сообщества, пункты.

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