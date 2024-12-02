Ранее он заявил, что хочет помогать людям с зависимостями Хантеру Байдену, который собирается посвятить свою жизнь людям с зависимостями после помилования, необходимо начать с президента Украины Владимира Зеленского.
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