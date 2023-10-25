Как наличие жилья влияет на выбор партнера: исследование сайта знакомств

Оказывается, квартирный вопрос испортил не только москвичей. фото: Getty ImagesЭксперты бесплатного сайта знакомств «Мамба» опросили около трех тысяч респондентов в возрасте 18–40 лет и выяснили, что 63% опрошенных интересуются жилищными условиями потенциального партнера в дейтинг-приложениях, а каждая пятая женщина и вовсе не согласится на первое свидание с мужчиной, если у него нет своего жилья.