В Ленинском районе Челябинска из-за затоплений закрыли движение троллейбусов и трамваев

В Челябинске изменили маршруты движения электротранспорта из-за последствий ливней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления дорог, возникшие после прошедших в Челябинске ливней, остановили движение троллейбусов и трамваев в Ленинском районе областного центра.
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