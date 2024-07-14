В Ленинском районе Челябинска из-за затоплений закрыли движение троллейбусов и трамваев

В Челябинске изменили маршруты движения электротранспорта из-за последствий ливней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопления дорог, возникшие после прошедших в Челябинске ливней, остановили движение троллейбусов и трамваев в Ленинском районе областного центра.