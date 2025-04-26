Нарышкин: Великобритания может пойти на провокации против России

www.globallookpress.com/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Великобритания может пойти на провокации против России на территории любой страны, заявил агентству ТАСС глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
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