Slimmer: доля мужчин, урезающих желудок, выросла до 19% в этом году

В России наблюдается рост количества бариатрических операций (направлены на уменьшение размеров желудка, а также на изменение пути питания через кишечник, чтобы пациент принимал меньше калорий и питательных веществ).
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