Глава СК потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над участником СВО

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над 32-летним ветераном спецоперации (СВО) Олегом Рябчиковым в Армавире (Краснодарском крае).
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