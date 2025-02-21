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Глава СК потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над участником СВО

Глава СК потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над участником СВО

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела по факту расправы над 32-летним ветераном спецоперации (СВО) Олегом Рябчиковым в Армавире (Краснодарском крае).

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