Сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей Ивановской области, подозреваемых в квартирных кражах в Подмосковье

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Жуковский задержали троих участников группы, подозреваемых в совершении серии краж, общий ущерб от которых составил около 2,5 миллиона рублей.