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За рулем

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Кто из водителей этим летом оставил на платных трассах больше всего денег

Кто из водителей этим летом оставил на платных трассах больше всего денег

Сезон больших автомобильных путешествий понемногу катится к финалу, а вместе с ним остывает и спрос на платные магистрали.

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