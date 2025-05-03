Выборы в Украине 2025: Предатели у власти vs Беглые «спасители». Кто выиграет войну за доверие?

Есть ли шанс у Украины избежать повторения политического ада? Почему украинцам предлагают «меньшее зло», а не реальных лидеров? Почему Арестович, Мураев и Ко уверены, что их ждут с распростёртыми объятиями? Куда делись новые имена и можно ли верить старым политическим хищникам? Представим на минуту.
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