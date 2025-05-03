Выборы в Украине 2025: Предатели у власти vs Беглые «спасители». Кто выиграет войну за доверие?

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Комментарии
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Амара Карпова
Тут нет ЛЮДЕЙ🤮одни проститутки, воровки, предатели и жулики🤮🤮🤮старуха-воровка с косой в коляске🤮вообще позор🤮🤮🤮
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12 час.
сергей отказ от доллара и срочно
сплошь жиды
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12 час.
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