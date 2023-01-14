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Республиканцы в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных документов президента США Байдена

Республиканцы в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных документов президента США Байдена

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали новое расследование относительно секретных документов президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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