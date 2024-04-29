Москвичей предупредили о мошенниках

Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки, жителям следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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