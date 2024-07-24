Tesla увеличила выпуск аккумуляторов 4680, сократив их стоимость

Робот Optimus складывает аккумуляторы 4680 / © Tesla Согласно отчету о доходах за второй квартал 2024 года компания Tesla сообщила, что произвела на 50% больше аккумуляторов 4680, чем в первом квартале, и продолжила наблюдать снижение затрат.