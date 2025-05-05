Украина может получить новые системы ПВО Patriot от США и Греции к лету

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Союзники Украины активно обсуждают возможность поставки дополнительных систем ПВО Patriot в страну и стремятся достичь соглашения до саммита НАТО, который пройдет в июне текущего года.
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