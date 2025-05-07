День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России Ежегодно 7 мая отмечают День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России.
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День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России Ежегодно 7 мая отмечают День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России.
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